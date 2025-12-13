Renovación completada en las tres pistas de tenis del polideportivo municipal Río Tormes

El Ayuntamiento de Salamanca ha renovado por completo las tres pistas de tenis del polideportivo Río Tormes. Una reforma realizada con el fin de mejorar la funcionalidad del lugar, además de incrementar la seguridad para 250 usuarios que la utilizan semanalmente y mas de 81 horas de utilización.

En esta ocasión se ha instalado un nuevo vallado en el perímetro de las pistas, además de incorporar luces LED de cara a la eficiencia energética del lugar, siguiendo con el compromiso del consistorio de reducir las emisiones nocivas para el medio ambiente y para los habitantes de Salamanca.

Nuevas luces LED en las pistas de tenis Rio Tormes

El coste de esta intervención ha ascendido hasta los 82.714,78 euros renovando así todo el entorno destinado tanto al entrenamiento de los deportistas, así como para las competiciones o simplemente como entretenimiento.

Dicha actuación entra dentro del Plan Director de instalaciones deportivas en la que se están realizando diferentes obras en distintos puntos de la ciudad con el fin de llevar el deporte a todos los vecinos de la capital del Tormes.

En estas mismas pistas, el Ayuntamiento de Salamanca imparte 10 horas semanales de clases gratuitas de tenis a 32 personas adultas, además de otras 6 horas a grupos escolares enmarcados en el programa de Escuelas de Promoción Deportiva.