La renovación de licencias de armas E se tramitará en un plazo máximo de 30 días

La Guardia Civil ha informado que los especialistas de las Intervenciones de Armas y Explosivos (IAE) se comprometen a agilizar los trámites administrativos de sus usuarios para que a partir de ahora, la renovación de las licencias de armas de tipo E se tramite en un plazo máximo de 30 días naturales.

Este plazo comenzará a contar desde el momento en que la IAE reciba la solicitud completa de renovación. La licencia de armas de tipo E es la necesaria para la tenencia y uso de armas de caza menor y tiro deportivo, como escopetas, carabinas, armas de aire compromido o ballestas.

La medida busca reducir significativamente los tiempos de espera y mejorar la eficiencia del servicio que se presta a los ciudadanos que cumplen con los requisitos legales para la tenencia de este tipo de armamento.

Este compromiso de 30 días naturales es un paso para garantizar que los cazadores y tiradores deportivos puedan mantener sus licencias actualizadas de manera ágil y sin demoras innecesarias.