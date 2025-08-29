Renovación en más de mil semáforos en Salamanca con tecnología led para ahorrar energía y mejorar la seguridad vial

El Ayuntamiento de Salamanca modernizará la red semafórica de la ciudad con la instalación de 1.164 nuevas ópticas led que sustituirán a las actuales lámparas incandescentes. La medida forma parte del nuevo Servicio para la Gestión Inteligente del Tráfico, la Movilidad y el Transporte, y supone un paso decisivo hacia una movilidad más eficiente y sostenible.

La nueva tecnología permitirá un ahorro energético anual de 196.574 kWh, lo que representa una reducción del 84,6% respecto al sistema actual. Además, las ópticas led ofrecen una vida útil muy superior —entre 50.000 y 100.000 horas frente a las 1.000 de las incandescentes— y mejoran la visibilidad en situaciones de niebla, lluvia o incidencia directa del sol, reforzando así la seguridad vial.

La renovación alcanzará distintos puntos clave de la ciudad, como la avenida de Los Maristas, la glorieta Ruta de la Plata, la avenida de Salamanca o la glorieta de Castilla y León, entre otros cruces y pasos de peatones. Actualmente, 86 de las 148 intersecciones reguladas ya cuentan con tecnología led, y con esta actuación Salamanca dará un salto cualitativo en eficiencia energética y sostenibilidad ambiental.