La renovación de tuberías de agua en Salamanca llega al barrio de El Rollo

El Ayuntamiento de Salamanca se encuentra inmerso en la renovación de la red de abastecimiento de agua en los barrios de la ciudad, con el objetivo de prevenir la rotura de tuberías y mejorar la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos. Ahora, le ha tocado el turno al barrio de El Rollo.

Allí han comenzado ya unas obras de renovación que involucrarán a 772 metros de tuberías. En concreto, en las calles Fuengirola, Ferral, Gerona, Mieres, La Coruña, Fontiveros, Madrigal de las Altas Torres, Alicante, Pintor González Ubierna y Orense.

El presupuesto de adjudicación con el que cuentan estas obras es de 206.600 euros.

Pero este barrio no es el único dentro de tal proyecto de renovación. Durante este año, también se han renovado las tuberías de los barrios de Chamberí, Pizarrales, Blanco, Chinchibarra, Prosperidad, La Vega, en el paseo de la Estación y en la calle Gran Capitán. Así, se espera renovar unos 11 kilómetros de tuberías, gracias a unos 3,7 millones de euros.

Esta renovación incorpora el sistema de Gestión Activa de Presiones (GAP), que desde 2017 ha propiciado un ahorro neto de superior a 18,8 millones de metros cúbicos de agua, cantidad que supera el suministro para toda la ciudad de Salamanca durante el año 2024. Gracias al GAP no solo se ahorra agua y se mejora el servicio de los vecinos, sino que se evitan roturas y, con ello, molestias.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, las roturas se redujeron un 17,4 por ciento en 2024 con respecto al año anterior, y un 56,1 por ciento respecto a 2017, cuando se puso en marcha el GAP. En la primera mitad de 2025, las roturas registradas, 49, son un 43 por ciento menos que antes de la implantación del sistema de Gestión Activa de Presiones.