Renovado el pabellón de la Ciudad Deportiva Lazarillo con una inversión de 94.000 euros

El Ayuntamiento de Salamanca ha finalizado las obras de renovación del pavimento en la pista polideportiva del pabellón de la Ciudad Deportiva Lazarillo. La actuación, que ha supuesto una inversión de 94.000 euros, forma parte del Plan Director de Instalaciones Deportivas del consistorio, con el objetivo de mejorar la calidad de las instalaciones para los deportistas de la ciudad.

El nuevo suelo, un pavimento área elástico con acabado multicapa de haya, cumple con los más altos estándares de calidad y seguridad. Con un espesor de 41 mm, se ajusta a la normativa europea UNE-EN14904 y a los requisitos de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), garantizando un entorno seguro y de alto rendimiento para los atletas.

Además de la instalación del nuevo pavimento, se han realizado los marcajes de los campos de juego, por lo que las instalaciones ya están listas para la práctica de baloncesto, fútbol sala, voleibol y gimnasia rítmica. Esta mejora beneficiará tanto a los clubes deportivos de la ciudad como a los participantes del programa municipal de los Juegos Escolares.