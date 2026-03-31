La Renta 2025 llega con cambios clave: estas son las novedades que marcarán tu declaración

La Campaña de la Renta 2025 arrancará el próximo 8 de abril con importantes novedades fiscales que afectan especialmente a autónomos, contribuyentes con inversiones y rentas más bajas, según una guía elaborada por la Asociación Española de Asesores Fiscales y recogida por Europa Press.

El plazo de presentación se extenderá hasta el 30 de junio y, entre los cambios más relevantes, destaca la incorporación de nuevas casillas en el modelo de declaración y mejoras en el programa Renta WEB para evitar errores y facilitar el proceso a los contribuyentes.

Una de las principales novedades que ha recogido EP es la posibilidad de anular una autoliquidación ya presentada cuando no exista obligación de declarar, a través de una nueva casilla específica. Además, el sistema Renta WEB incluirá avisos automáticos para detectar posibles errores relacionados con ascendientes o descendientes con determinados niveles de renta, evitando futuras regularizaciones.

El programa también calculará de forma automática el rendimiento mínimo en alquileres a familiares, una tarea que hasta ahora recaía en el propio contribuyente.

Por otro lado, los trabajadores por cuenta propia contarán con nuevas casillas para reflejar regularizaciones de cotizaciones en estimación directa. Asimismo, se amplía el desglose en módulos, especialmente en el sector agrícola, y se introducen mecanismos para ajustar devoluciones de subvenciones.

Novedades en inversiones y premios

La campaña incorpora también cambios en la tributación de las ganancias patrimoniales. Se crean nuevas casillas para declarar premios, diferenciando entre los que tienen carácter publicitario y los que no.

Además, se añade un apartado específico para declarar ganancias derivadas de fondos cotizados (ETF) y sociedades de inversión como las Sicav, con un sistema que permitirá trasladar automáticamente los datos.

Otra de las claves que adelanta EP es la modificación del tramo más alto del ahorro en el IRPF. El tipo estatal máximo sube del 14% al 15% para bases superiores a 300.000 euros. En el caso de contribuyentes residentes en el extranjero, el tipo se eleva hasta el 30%.

Del mismo modo, como medida destacada, se incorpora una nueva deducción dirigida a rentas más bajas para compensar el impacto del aumento del salario mínimo.

Por otro lado, se mantienen los incentivos fiscales vinculados a la sostenibilidad, como la compra de vehículos eléctricos o las reformas para mejorar la eficiencia energética.