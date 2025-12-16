Mínima participación de la capital entre los puestos con opciones de la lista del PSOE a las Cortes

Sorpresa y algo de inquietud entre algunos militantes. Eso es lo que ha generado la nueva candidatura del PSOE de Salamanca a procuradores en las Cortes de Castilla y León. La lista propuesta por la Ejecutiva Provincial, que tiene que ser ratificada por el Comité Autonómico, deja fuera la capital salmantina y, por tanto, a la agrupación de la provincia con más afiliados. De los trece candidatos, diez titulares y tres suplentes, tan solo dos pertenecen a la Agrupación Socialista Jaime Vera y una de ellas es la alcaldesa de Carrascal de Barregas, Noelia Merino, por tanto representante tambien de las zonas rurales de Salamanca. La otra está en el número 4 de la lista, se trata de Dolores Pereira Gómez. El resto son concejales o alcaldes de diversos municipios de Salamanca, algunos de localidades de poco más de cien habitantes.

Encabeza la propuesta el peñarandino Fran Díaz, que hace unos meses dejara el Senado para dejar su sitio a Luis Tudanca tras su salida de las Cortes de Castilla y León. Un paso atrás para el concejal de Peñaranda que ahora se ve recompensado con el primer puesto en la lista de las Cortes de Castilla y León. Le acompañan en los dos primeros puestos Noelia Merino, alcaldesa de Carrascal de Barregas y una total desconocida para los salmantinos ya que arribó a la política hace dos años y no tiene experiencia y el alcalde de La Alberca, Miguel Ángel Luengo. Son los tres que tienen posibilidades de lograr un escaño en la cámara de la Comunidad.

El resto de la lista está formado por alcaldes, concejales y militantes de pueblos como Saelices el Chico, Béjar, Fuenterroble de Salvatierra, Santa Marta, Vitigudino, Topas, Monleras, Moríñigo y Boada. Una elección que se ha justificado como una “impronta municipalista” pero que, según algunos militantes, muestra la falta de caras nuevas para renovar las listas entre las agrupaciones de la provincia.

Se queda fuera Fernando Pablos que ocupa el cargo de procurador en las Cortes desde 2011 tras diez años en el Ayuntamiento de Salamanca. También sale de las listas Rosa Rubio, de la agrupación de La Armuña y procuradora en las Cortes desde 2019. Rosa Rubio además ha sido muy cercana a Luis Tudanca lo que puede haberle pasado factura en esta lista renovada. También se queda fuera Carmen García Romero, que fuera alcaldesa de Doñinos, diputada y procuradora y que en esta legislatura entró en las Cortes en sustitución de Juan Luis Cepa, investigado por un presunto delito de agresión sexual.