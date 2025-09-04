Restaurada y expuesta una noria de sangre en el Cerro de San Vicente

El Ayuntamiento de Salamanca ha finalizado la instalación de una noria de sangre en las laderas del Cerro de San Vicente, un proyecto que recupera una de las construcciones hidráulicas tradicionales de la ciudad. La maquinaria, donada por la familia Barbero, ha sido colocada en el mismo lugar donde antaño funcionó otra similar, utilizada para regar los cultivos de la zona hasta finales del siglo XX.

La noria, que ha sido sometida a una restauración completa en un taller especializado, fue fabricada por la empresa salmantina Metalúrgica del Tormes S.A. Su instalación culmina los trabajos de limpieza y reparación del pozo y los muros de mampostería existentes en el lugar.

La estructura se levanta sobre uno de los bancales del cerro, delimitada por un muro de piedra de 4,5 metros de altura. En su interior, el pozo rectangular aloja ahora la maquinaria donada, que reemplaza a la original, de madera, que fue sustituida por componentes de acero de fundición a finales del siglo XIX.

Para que los visitantes puedan conocer la historia de este singular ingenio, se instalará un panel informativo junto a la noria. Este explicará su funcionamiento original, que se basaba en la tracción animal para extraer agua y transportarla a un depósito, lo que le valió el nombre de "noria de sangre".