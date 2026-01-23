Restringida la circulación en la A-50 y la A-66 para vehículos de más de 7.500 kg ante la previsión de nevadas del 23 al 25 de enero

El temporal de frío y nieve que mantiene este viernes activado el aviso naranja por nieve en toda la provincia de Salamanca, excepto el sur, con "peligro importante", y aviso amarillo para este sábado, ha activado un dispositivo especial que afecta a varias carreteras del país que pertenecen a la red principal y el resto a carreteras secundarias.

Según la resolución de la Dirección General de Tráfico (DGT) por la que se establecen determinadas restricciones a la circulación por riesgo ante previsión de nevadas los días 23 a 25 de enero, se establece en Salamanca "peligro importante" a lo largo de toda la jornada de este viernes con "acumulación de nieve en 24 horas de 5 cm" y "acumulaciones por encima inicialmente de 800 metros y bajando a 600 metros por la noche con probabilidad de ventiscas".

Por ello, entre las carreteras en las que la DGT prohíbe la circulación de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada o masa máxima de conjunto, figura la A-50 desde el punto kilométrico 0 en Ávila hasta el kilómetro 100 en Salamanca, en ambos sentidos desde las 12:00 horas de este viernes.

Carreteras con afecciones afectadas por el temporal de nieve en la provincia de Salamanca, 23 de enero de 2026 | DGT

Las únicas excepciones que habrá y vehículos que no estarán sometidos a esta restricción son los vehículos de emergencias, de auxilio en vías públicas y los destinados a la vialidad invernal. A mayores, el Subdirector General de Gestión de la Movilidad y Tecnología en coordinación con los jefes provinciales de tráfico "podrán permitir excepcionalmente la circulación de aquellos vehículos distintos de los anteriores que pueda resultar necesaria su circulación por razones de seguridad o emergencia".

En el mapa de la DGT también se indican dos afecciones: en la A-66 en el tramo de (PK 285 - 47) durante toda la jornada de este viernes que afecta desde Plasencia hasta la altura de Salamanca capital, pasando por Guijuelo, con la circulación restringida a vehículos pesados. También está afectada por el mismo motivo la A-66 desde Villamayor hasta Morales del Vino.

El resto de las carreteras afectadas, entre las que figuran tramos de León, Segovia, Soria, Zamora, Ávila y Burgos se puede consultar en el siguiente documento:

Circulación prohibida para vehículos pesados en estas carreteras | Documento emitido por la DGT

A mayores, las carreteras que siguen afectadas por nieve y hielo, según el Ministerio del Interior, son la DSA-191 en Candelario por nevada en nivel rojo y negro; y la SA-203 en la Peña de Francia por nivel rojo.