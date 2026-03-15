Los resultados de las elecciones de CyL en directo

Un votante deposita su sobre en la urna en las pasadas elecciones autonómicas de Castilla y León

Sigue en directo el escrutinio y los resultados de estas Elecciones Autonómicas a las Cortes de Castilla y León 2026

Desde las 20:00 horas, momento en el que se cierran los colegios electorales de toda Castilla y León, comienza progresivamente el escrutinio electoral que te contamos al momento desde Salamanca24horas.com.

Una jornada electoral donde ha crecido la participación respecto a los anteriores comicios, marcando más de un punto y medio de diferencia respecto al número de personas que votaron en las elecciones de 2022 (un 53,19 por ciento a las 18:00 horas).

El candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, seguirá la noche electoral desde Salamanca, motivo por el que un gran número de medios de comunicación se han congregado en el Hotel Alameda Palace, lugar desde el que le contamos este directo del escrutinio de las eleciones de Castilla y León 2026.