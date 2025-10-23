Retención en la A-66 a su paso por Salamanca por un camión averiado en la rotonda de Buenos Aires
El atasco comprende desde los kilómetros 341,3 y 339,85, en sentido decreciente, hacia Guijuelo.
Un camión averiado está provocando una gran retención de tráfico en la A-66, a la altura de Salamanca, entre los kilómetros 341,3 y 339,85, en sentido decreciente, hacia Guijuelo.
El incidente, ocurrido en la rotonda de Buenos Aires, está generando congestión y circulación irregular en este tramo de la autovía, uno de los más transitados de la zona.
Según las primeras informaciones, el vehículo pesado habría sufrido una avería mecánica, lo que ha obligado a los conductores a reducir notablemente la velocidad y ha originado importantes retenciones.
Las autoridades de tráfico trabajan en la zona para retirar el camión y restablecer la normalidad lo antes posible.
