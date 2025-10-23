Retención en la A-66 a su paso por Salamanca por un camión averiado en la rotonda de Buenos Aires

Retención en la A-66 a su paso por Salamanca por un camión averiado

Un camión averiado está provocando una gran retención de tráfico en la A-66, a la altura de Salamanca, entre los kilómetros 341,3 y 339,85, en sentido decreciente, hacia Guijuelo.

El incidente, ocurrido en la rotonda de Buenos Aires, está generando congestión y circulación irregular en este tramo de la autovía, uno de los más transitados de la zona.

Retención en la A-66 a su paso por Salamanca por un camión averiado

Según las primeras informaciones, el vehículo pesado habría sufrido una avería mecánica, lo que ha obligado a los conductores a reducir notablemente la velocidad y ha originado importantes retenciones.

Las autoridades de tráfico trabajan en la zona para retirar el camión y restablecer la normalidad lo antes posible.