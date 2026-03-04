Retirada de la lista roja de patrimonio ‘La casa del fútbol de Salamanca’ tras “demolerla sin previo aviso”

El pasado verano de 2025 derrumbaron por completo la conocida como ‘La casa del fútbol’ de la calle Rabanal, un hecho que puso en valor Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio de Salamanca criticando este acto en sus redes sociales: “Fue demolida junto a la fábrica colindante y las antiquísimas fachadas en piedra de la Calle Cervantes. La verdad es que la colaboración público-privada ya no es noticia”.

Según comunicaba la propia institución, la entidad Hispania Nostra consignaba “para siempre” este edificio de la lista negra de patrimonio, alegando además que “quienes tendrían que protegerlo ni siquiera prescribieron la conservación de los esgrafiados (¡¿quizás por desconocimiento?!). Y seguirán sin dar la cara”.

Cabe recordar que este inmueble se introdujo en la lista negra tras ser usado por su propietario y posteriormente vendido, careciendo de protección el edificio más allá de la que tiene por la zona que está en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Esta casa está situada en la calle Rabanal, número 2, y cuenta con 159 metros cuadrados según la memoria del arquitecto Santiago Madrigal. Según la propia descripción de este edificio: “Revocado a dos tendidos imitando sillería con hendido de juntas y moldeado de entrepaños dejando los bordes lisos. Aplicaciones de piedra artificial en balcón y moldeados de ménsulas con cabezas de león. Cenefa bajo el alero con ángeles y vegetales realizados a plantilla, cortados a bisel y raspado de fondo. Cenefa en imposta con personas jugando, todos diferentes, cortados a bisel con filete superior e inferior delimitando la faja. Es un lugar de interés por el singular motivo de juegos de niño en cenefa baja. Gran profusión decorativa singular y simbólica”.

La casa del fútbol en Salamanca. | Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio SALAMANCA

Se conoce como ‘La casa del fútbol’ porque en su fachada realizaron dos porterías, una a casa extremo. Entre medias había dos porteros con gorras, además de dos delanteros disparando al arco y en el centro una figura que abrazaba dos balones: “Hoy día un solar del que sólo se conserva parte de la fachada en arenisca de Villamayor y que permite ver la parte trasera de este inmueble”.