Retiran productos de confitería con diseño de Halloween por la presencia de sustancias alucinógenas

Varios productos de confitería con diseño de Halloween han sido retirados de su venta por la presencia de sustancias alucinógenas que pueden resultar peligrosas para la salud.

Los productos afectados son procedentes de República Checa pero hay constancia de que han sido vendidos en España y que, concretamente, son todos los lotes de las gominolas 10-OH-THC Lemon Gummies, envasadas en bolsas de plástico, y los chocolates 95% 10-OH HHC, presentados en bolsas de plástico dentro de cajas de cartón.

Las sustancias alucinógenas a las que hace referencia la Agencia Española de Seguridad Alimentaria contienen tetrahidrocannabinol (THC) y hexahidrocannabinol (HHC), psicoactivos derivados del cannabis con efectos eufóricos y de alteración de la percepción en el caso del THC y narcóticos en el del HHC.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición advierte de que a pesar de que en el etiquetado de estos productos y otros similares se incluyen en ocasiones leyendas del tipo «No destinado al consumo» o «Producto de coleccionismo», tienen apariencia de alimentos especialmente atractivos para los niños. Es por ello, por lo que se recomienda a todas aquellas personas que tengan en su domicilio estos productos afectados, o cualquier otro con THC o HHC en su composición, que se abstengan de consumirlos.