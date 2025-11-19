Retiran siete productos cárnicos distribuidos de la marcas DÍA, La Tabla (ALDI) y Serrano
Se ha comunicado a la AESAN la implicación de más lotes y marcas del mismo fabricante; se pide no consumir los artículos afectados y acudir al médico si aparecen síntomas
Las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana han ampliado la alerta alimentaria emitida el pasado 7 de noviembre tras detectar que nuevos productos del mismo fabricante podrían estar afectados por riesgo de contaminación con Listeria monocytogenes. La ampliación ha sido comunicada a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), que ya ha informado a las comunidades autónomas para proceder a la retirada inmediata de los artículos en los canales de comercialización.
Los productos añadidos a la alerta incluyen diferentes elaborados cárnicos loncheados de las marcas Nuestra Alacena (DIA), Serrano y La Tabla. Entre ellos figuran variedades de chopped, mortadela de pavo, pavo trufado con pistachos, chopped de pavo y formatos “Maxi” de pavo y york. Los lotes implicados presentan fechas de caducidad comprendidas entre el 17 y el 18 de noviembre de 2025, y los pesos oscilan entre 150 y 450 gramos, todos ellos comercializados como productos refrigerados.
La distribución de estos alimentos se ha confirmado en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana, aunque no se descarta que hayan llegado a otras regiones mediante redistribución.
Sanidad recomienda a todas las personas que tengan en su domicilio alguno de los productos afectados que se abstengan de consumirlo. Además, quienes hayan ingerido algún lote implicado y presenten síntomas compatibles con listeriosis —como fiebre, vómitos o diarrea— deben acudir a su centro de salud. Las mujeres embarazadas, consideradas grupo de especial riesgo, deben seguir las recomendaciones específicas de la AESAN sobre higiene alimentaria y alimentos a evitar para prevenir esta infección.
Por último, se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene en la cocina para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos.
