Retrasos en las cirugías por la huelga: suben a 92 los días que hay que esperar para una operación en Salamanca

Uno de los efectos directos de las huelgas médicas que durante estos últimos meses se están produciendo es el aumento en el tiempo de espera para los pacientes que necesitan una operación en Salamanca. Según los datos ofrecidos por el SACyL, en Salamanca a finales de marzo había 4.418 personas esperando para ser llamadas a operarse cuando en diciembre de 2025 esta lista había bajado hasta la 3.957 personas. Entonces esperaban una media de 90 días para operarse y ahora esa espera ha subido a 92.

Son unas cifras muy similares que las de hace un año. En marzo de 2025 había 5.673 pacientes esperando hasta 92 días. Las huelgas médicas y, con ellas, la cancelación de operaciones es una de las causas de estos datos. De hecho, según los datos del SACyL durante la semana del 27 al 30 de abril se habrían can celado en Salamanca 48 operaciones, el 59 por ciento de las programadas; 181 pruebas diagnósticas, un 24 por ciento y hasta 728 consultas de atención primaria con un seguimiento del 18,97 por ciento de los profesionales.

En cuanto a las especialidades, las que tienen menor demora media estructural en el periodo considerado son Dermatología (27 días), Oftalmología (47 días) y Ginecología (52 días), mientras que las que acumulan más esperas son Traumatología (112 días) y Cirugía Plástica (117). De los 30.984 pacientes en espera a 31 de marzo, el 49 % se corresponden con dos especialidades concretas: Traumatología y Cirugía General y Digestivo.

Por diagnósticos, los procesos con mayor número de pacientes en espera de intervención a 31 de marzo de 2026 han sido los siguientes: cataratas (4.234), hernia inguinal (1.619), artrosis de rodilla (1.489), y deformidades de dedos de manos y pie (1.054). Estos diagnósticos suponen el 27 % de toda la lista de espera quirúrgica en Sacyl.

En cuanto a los datos de Castilla y León, desde la Junta se detalla que la demora media estructural para ser intervenido quirúrgicamente en el conjunto los de los hospitales públicos de Castilla y León se situó a 31 de marzo de 2026 en 87 días, mientras que la lista de espera para ser intervenido quirúrgicamente es de un total de 30.984 pacientes, frente a los 28.935 en el mismo periodo de 2025.