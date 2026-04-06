Reunión clave este miércoles para buscar una solución a la huelga médica

Los médicos se concentran en Salamanca a las puertas del CAUSA por la huelga de facultativos

El descontento de los médicos no ha parado de crecer en los últimos meses. Si en 2025 ya hicieron varias huelgas con pocos días de movilizaciones, 2026 comenzó fuerte prometiendo una semana de huelga al mes hasta junio, en principio, si no se lograba dar una solución que gratificara a ambas partes.

De cara a solucionar esta problemática, el Ministerio de Sanidad ha convocado al Comité de Huelga este miércoles, 8 de abril, para así buscar soluciones factibles, reales y duraderas de cara a acabar con las huelgas médicas, un camino que aún queda por recorrer.

En esta reunión actuará de por medio la Plataforma de Organizaciones de Pacientes en la mediación para “así facilitar el avance”, rechazado los sindicatos médicos la participación de los Sindicatos de Ámbito. Ante esto, el propio Gobierno, como recoge Europapress, no ha escondido su sorpresa: “Son órganos habituales de interlocución”.

Cabe recordar que las huelgas médicas han venido dadas a raíz del Estatuto Marco que se acordaba entre Ministerio de Sanidad y CCOO, SATSE, UGT y CSIF, rechazando por completo los sindicatos médicos el borrador.

El Comité de Huelga también ha explicado que "se ha aprovechado para intercambiar las posiciones y los documentos de ambas partes y reabrir el contacto que se había cerrado el pasado mes de diciembre", por lo que esperan que los paros médicos no se realicen siempre y cuando el diálogo se mantenga.