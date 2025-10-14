Revisa tu luz de emergencia en el coche, porque podrían multarte a partir de 2026

A partir del 1 de enero de 2026, los triángulos de emergencia dejarán de ser válidos en España, dando paso a la baliza V16 conectada, un dispositivo que combina luz física con conectividad digital para señalizar vehículos inmovilizados. Esta evolución tiene como objetivo principal mejorar la seguridad vial, ya que permite a los conductores señalizar su presencia sin salir del coche, evitando el riesgo de atropellos en la calzada.

La baliza V16 es una luz intermitente ámbar, visible a más de un kilómetro, equipada con GPS y tarjeta SIM, que envía la ubicación exacta del vehículo a la plataforma DGT 3.0. Gracias a esta conexión, los paneles de carretera y los navegadores pueden alertar en tiempo real a otros conductores sobre un vehículo detenido, combinando visibilidad física y digital. El dispositivo debe contar con autonomía mínima de 30 minutos, batería con duración de al menos 18 meses y conectividad garantizada durante 12 años sin coste para el usuario.

Todos los turismos, furgonetas, camiones, autobuses y remolques matriculados en España deberán llevar la baliza homologada. Quedan exentos motocicletas, ciclomotores y vehículos especiales, como maquinaria agrícola u obras. Los vehículos extranjeros podrán seguir usando triángulos hasta que exista una regulación europea, aunque se recomienda la baliza por seguridad.

En caso de avería o accidente, el conductor debe colocar la baliza sobre el techo mediante su base magnética, sin abandonar el vehículo, o en su defecto en el lateral del lado del conductor. Circular sin baliza conectada será considerado infracción grave, con multas de hasta 200 euros y posible agravante en accidentes posteriores. Para evitar sanciones, es esencial adquirir modelos certificados por la DGT y asegurarse de que cumplan todos los requisitos técnicos.

La baliza V16 conectada marca un cambio histórico en la señalización vial, apostando por mayor seguridad, visibilidad y tecnología al servicio del conductor.