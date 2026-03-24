La revista Christus de la Semana Santa de Salamanca se vuelca con la Seráfica Hermandad de Nazarenos del Cristo de la Agonía por su centenario

La revista Christus de la Semana Santa de Salamanca sale un año más a la calle a tres días del Viernes de Dolores. Un número que se vuelca con la Seráfica Hermandad de Nazarenos del Cristo de la Agonía por su centenario.

La publicación de la Junta de Semana Santa de Salamanca ofrece un gran número de reportajes y entrevistas que pone en valor esta tradición a través de todos las procesiones que desfilan por la capital del Tormes llegadas estas fechas.

A través de la labor de documentación de José María Hernández Pérez, los lectores conocerán los entresijos de la puesta en marcha de la cofradía de La Seráfica por parte de la antigua Patronal del Comercio, relatando cómo fueron sus primeros pasos procesionales.

En esta publicación se analiza también la puesta a punto del patrimonio cofrade de Salamanca, este año con la recuperación del Cristo con la Cruz de la Congregación de la Santísima Trinidad y se da cuenta de los cambios en las juntas de Gobierno de las cofradías salmantinas. Se comparte con los lectores imágenes de alta calidad de la excepcional Dolorosa de Salvador Carmona, obra que permanece en clausura en el convento de las madres Agustinas Recoletas y que formó parte de aquella primera salida de Jueves Santo de 1926; también se han localizado algunas imágenes del primitivo paso de El Prendimiento, realizado en cartón-piedra por Ángel Cantos con inspiración de Salzillo.

Al mismo tiempo, se incluye la aparición de los nombres clave de Damián Villar, Soriano Montagut y González Macías, así como la puesta en marcha de su hermandad filial, la del Santísimo Cristo del Perdón cuando se cumplen 30 años del traslado definitivo de la cárcel provincial al Centro Penitenciario de Topas.

En estas páginas se recoge también parte de lo que fue el pregón de este 2026 a cargo del jesuita Daniel Cuesta; se da voz a uno de los cofrades, Vicente Díez; y al autor del cartel de la Semana Santa 2026, David Gómez Rollán; también se pone voz a historias como la de Jesús González, el auténtico guardián entre las velas de San Martín o a Ángel Luis Iglesias, pintor del alma que ha cautivado a los visitantes de las Edades del Hombre de Zamora con su impactante visión de Cristo Crucificado.

Los kilómetros de la Agrupación Musical La Expiración, así como la presencia inclusiva de Mario Hernández como contraguía de la Hermandad de Jesús Amigo de los Niños, la familia Cuadrado, que acumula cuatro generaciones bajo los varales del Flagelado y Nuestra Señora de las Lágrimas o Patricia Alaguero, la primera mujer en llevar sobre sus hombros al Cristo de la Luz y Nuestra Señora de la Sabiduría, aparecen también en el número de esta revista que estará disponible esta semana en la Oficina Municipal de Turismo de la Plaza Mayor.