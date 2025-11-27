Revolución municipal en Salamanca: nuevos centros tecnológicos, más ayudas y vivienda protegida

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, preside la reunión del Consejo del Diálogo Social de la Ciudad de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presidido este jueves una nueva reunión del Consejo del Diálogo Social, órgano integrado por el Ayuntamiento, la patronal CEOE-Cepyme Salamanca y los sindicatos CCOO y UGT. En el encuentro se analizaron las principales líneas de actuación que quedarán reflejadas en el Presupuesto General del Ayuntamiento para 2026, especialmente aquellas consensuadas con los agentes económicos y sociales en el marco del propio Consejo.

El Ayuntamiento destinará el próximo año 53.025.979 euros a impulsar la actividad económica, fomentar el empleo y reforzar las políticas sociales, lo que supone un 12% más que en el ejercicio anterior.

Impulso al empleo, la innovación y el desarrollo económico

La mayor parte del presupuesto, 33.189.763 euros, se orientará a medidas para dinamizar la economía local y generar oportunidades laborales.

Dentro del ámbito tecnológico, destaca la consolidación del programa “Salamanca, Ciudad del Talento”, dotado con 1.175.000 euros, destinado a iniciativas de atracción y retención de talento y al apoyo a la futura Casa de la Ciencia.

El fomento de la inserción laboral y el emprendimiento, especialmente ligado a las nuevas tecnologías, contará con 2.890.000 euros. Entre estos fondos se incluyen:

100.000 € para ayudas a la financiación a través de Iberaval.

500.000 € para becas de empleo joven.

2.290.000 € para programas de formación, emprendimiento, innovación y transferencia de conocimiento.

2.204.454 € para programas de empleabilidad dirigidos a colectivos en riesgo y para la contratación de desempleados por parte del propio Ayuntamiento.

El desarrollo de nuevas infraestructuras tecnológicas incorpora 2.336.822 euros para dos centros vinculados al proyecto TRUST (antiguo albergue Lazarillo de Tormes) y a CoNEcta Salamanca (Casa de la Juventud de Garrido).

En el ámbito logístico, el presupuesto reserva 8.347.489 euros para la urbanización de 244.092 m² de suelo industrial. Además, se destinan 5.016.000 euros a las obras ya adjudicadas que permitirán la operación de graneles en el Puerto Seco.

La promoción turística, gastronómica y cultural de Salamanca como ciudad Patrimonio de la Humanidad contará con 3.601.611 euros, mientras que el apoyo al comercio local de proximidad se refuerza con 850.000 euros.

El respaldo a la inserción laboral de colectivos vulnerables alcanza los 6.644.484 euros, repartidos entre contratos reservados a empresas de economía social (4.657.758 €) y los programas del Centro Municipal de Formación y Orientación Laboral (CEFOL), con 1.986.726 euros.

Para la rehabilitación y regeneración urbana de los barrios se asignan 2.328.357 euros.

Refuerzo de las políticas sociales: más de 19 millones para mejorar la calidad de vida

El Consejo del Diálogo Social también acordó destinar 19.836.216 euros a medidas de carácter social, enfocadas en la protección de los colectivos más vulnerables, la igualdad de oportunidades y la atención a personas mayores o dependientes.

La protección social de personas y familias vulnerables contará con 3.296.105 euros, que incluirán ayudas al pago del alquiler, necesidades básicas e insolvencia hipotecaria (1.270.000 euros); programas para personas en riesgo de exclusión y colectivos con discapacidad (1.426.105 euros); y ayudas por nacimiento, adopción y compra de material escolar (600.000 euros).

Las políticas de igualdad y conciliación dispondrán de 3.397.581 euros. De ese total, 3.005.641 euros se destinarán a ludotecas y Escuelas Infantiles Municipales, mientras que 391.940 euros financiarán programas para promover la igualdad entre hombres y mujeres.

La atención a personas dependientes y mayores contará con una de las mayores partidas, 10.756.821 euros, destinados a servicios como la ayuda y comida a domicilio (8.798.171 euros) y a programas de envejecimiento activo, autonomía personal, reducción de la brecha digital, Salamanca Acompaña y el proyecto Edades (1.958.650 euros).

Por último, la inversión en vivienda protegida asciende a 2.385.709 euros, con el objetivo de finalizar las 55 viviendas de Pizarrales y construir otras 33 en la calle La Radio.