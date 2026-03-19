El Rey Felipe VI junto al presidente de Italia, Sergio Mattarella, se sientan en una terraza de la Plaza Mayor a tomar un café

El Rey Felipe VI y el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, no han dudado en sentarse en una terraza de la Plaza Mayor para disfrutar y de las vistas, así como del excelente día soleado que acompaña la ocasión.

El rey y el presidente italiano han aprovechado los momentos previos al acto del doctor honoris causa, que el primero preside y el segundo recibe, para recorrer las calles del centro de Salamanca y visitar algunos de los monumentos antes de llegar a la Universidad de Salamanca.

En el caso concreto de la Plaza Mayor, donde se han podido escuchar gritos de “Viva el rey” y “Viva España”, ambos mandatarios han querido sentarse en la terraza del Nero para hacer una pausa para el café, para sorpresa de todas las personas que se encontraban tomando algo en la mañana de este jueves, así como el personal del propio restaurante.

Entre tropiezos y estudiantes disfrazados

El presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, será investido este jueves doctor 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca en un acto solemne presidido por el Rey Felipe VI. Además de su parada en la Plaza Mayor, ambos jefes de Estado han paseado previamente por otros lugares emblemáticos de Salamanca rodeados de un gran dispositivo de seguridad y despertando las miradas curiosas de los salmantinos y turistas.

El paseo ha comenzado en la escalinata del palacio de la plaza de Anaya. Decenas de alumnos de Filología Italiana esperaban la llegada de las autoridades y han conversado animosamente con ellos. No han faltado las risas ni las palabras de agradecimiento. También ha sido el primer encuentro público entre los jefes de Estado y el rector de la Universidad, Juan Manuel Corchado.

Acto seguido, han puesto rumbo a la Rúa Antigua. El Rey ha sufrido un traspiés, pero rápidamente ha recuperado la posición para continuar el trayecto hasta la Plaza Mayor de Salamanca. Los alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación, ataviados con disfraces por sus fiestas, han sido testigos de la anécdota.