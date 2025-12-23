El 'Rey de la Panceta' en First Dates: un salmantino “más allá que de derechas” que busca el amor con una 'pol dancer' amante del mundo drag

Roberto, de 51 años y de Ciudad Rodrigo, orgulloso de sus raíces, se ha acercado hasta First Date para buscar el amor en Natalia, una deportista de pol dance que ama el mundo Drag y LGTBIQ+. El salmantino ha buscado en el programa a alguien con quien compartir su imperio, y no es para menos cuando le apodan como el 'Rey de la Panceta'.

En un principio todo iba sobre ruedas, ella controla la barra a la perfección y a él le gustaría verla bailar ya que "el mundo del cabaret siempre me ha atraído", según ha explicado durante la cita. Dos personas que no tardarían en mostrar sus preferencias en todos los ámbitos posibles.

A medida que iba avanzando la cita, ambos se iban distanciando ya que Roberto es taurino y ella odia el mundo de la tauromaquia, siendo además Natalia muy de Pedro Sánchez y él "mucho más allá que de derechas", ciertamente incompatibles como se ha podido ver en el show.

Natalia en Fisrt Date en su cita con el Rey de la Panceta

Más tarde, y según conversaban, ella dio a conocer que el mundo Drag, además del LGTBIQ+, le atraía especialmente y que una de sus fantasías sexuales era montarse un trío con un tío y un Drag Queen, a lo que Roberto espetó que de montarse él en una trieja, tendría que ser “con dos, tres o cuatro tías, las que vengan”.

Natalia, más tarde, arrancó a cantar sorprendiendo a Roberto e invitando al mismo, incluso, a Valladolid a que vea los espectáculos que tanto ama ella. Como era de esperar, la buscada conexión no se dio y ambos declinaron tener una segunda cita para conocer más a fondo.

Dos personas en dos polos opuestos que únicamente tenían en común que no se besaban con nadie en una primera cita, algo que no se hubiera dado aunque los astros se hubieran alineado en cada uno de los universos posibles.