El Rey recibe a los alcaldes del Grupo de Ciudades Patrimonio con presencia de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha participado este lunes 18 de mayo en la recepción ofrecida por S.M. el Rey en el Palacio de El Pardo a los alcaldes del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

Durante el encuentro, los regidores han agradecido el apoyo de la Corona en la preservación y difusión del patrimonio histórico de estas ciudades, subrayando la importancia de la cooperación institucional para su protección y proyección internacional.

El acto ha reunido a los representantes de las ciudades que integran el grupo, creado en 1993 para la defensa y promoción del patrimonio cultural y la puesta en común de estrategias de gestión.

En la reunión también se han abordado los próximos proyectos del grupo, entre ellos el futuro Encuentro Iberoamericano de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que reunirá a ciudades reconocidas por la UNESCO para reforzar la cooperación en materia de gestión patrimonial.

Además, se han recordado las próximas efemérides de varias ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad, que celebrarán aniversarios relevantes en los próximos años.