Reyes Gallego, nombrada como nueva gerente provincial del Ecyl en Salamanca

La Junta de Castilla y León ha hecho público este lunes el nombramiento de Reyes Gallego como nueva gerente provincial del Servicio Público de Empleo (Ecyl) en Salamanca, pese a que asumiera el cargo el pasado viernes 28 de noviembre, tras una reunicón con el genente del Ecyl, Jesús Blanco y con el delegado territorial de Salamanca, Eloy Ruiz.

Según fuentes de la Junta, Reyes ha desempeñado otros puestos, estando al mando de la sección provincial del Registro de Cooperativas, además de regentar otros cargos como jefa de la Unidad de Relaciones Laborales y Fomento del Empleo en la Oficina Territorial de Trabajo, jefa de la Sección de Interior en la Secretaría Territorial, secretaria técnica del Servicio Territorial de Hacienda y secretaria técnica de la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo. Siendo todos ellos, puestos ligados a la Delegación Territorial de Salamanca.

Reyes Gallego es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca y funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.