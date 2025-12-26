Los Reyes Magos recorrerán Pizarrales saludando a sus vecinos

Sus Majestades de Oriente ya están organizando su peculiar agenda para visitar cada uno de los rincones del mundo. Eso sí, antes de ello habrá diferentes actividades para los habitantes del barrio de Munibar, una de las paradas de los Reyes Magos.

El 29 de diciembre se ha organizado junto a la Iglesia Vieja un cine para toda la familia. La película elegida este año ha sido "La Navidad en Sus Manos”, protagonizada por Santiago Segura y Ernesto Sevilla.

Habrá que esperar unos días para la siguiente actividad, donde habrá una animación infantil en el mismo lugar para que los niños y niñas del barrio que representa Munibar puedan seguir disfrutando de las Navidades. Al finalizar el acto, podrán entregar sus cartas a los pajes reales.

El último de los eventos será la visita de Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente, que primero alegrarán la tarde del centro de ASPACE para más tarde acercarse hasta El Hogar de los Mayores. En este recorrido, saludarán a todos los niños que se acerquen hasta la zona.