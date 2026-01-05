Los Reyes Magos ya están en Salamanca: "Gracias por recibirnos siempre con tanto cariño"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, recibe a sus Majestades los Reyes Magos y Concierto de Chloe DelaRosa en la Plaza Mayor

Los Reyes Magos han salido este lunes al balcón del Ayuntamiento de Salamanca para dirigirse a los más pequeños de la ciudad antes de la noche más mágica del año. "La magia se nota en el aire, los ojos, las manos que saludan con ese cosquilleo de alegría que solo aparece hoy. Gracias por recibirnos siempre con tanto cariño", ha señalado Melchor.

Sus Majestades han admitido que han leído "con atención" las cartas de todos los niños de Salamanca para cumplir sus deseos. A cambio, les piden que este 2026 sigan siendo responsables y alegres, entre otras reclamaciones: "Haced caso a vuestras familias y pedid perdón cuando os equivoquéis". También les amiman a asistir a la cabalgata de esta tarde: "Salid a vernos, cantar y aplaudir".

Después toca volver a casa para dejar agua para los camellos, acostarse pronto "y soñar, porque nunca hay que dejar de soñar. Feliz noche de Reyes", ha concluido.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha salido con los Reyes Magos al balcón del Ayuntamiento para agradecerles su visita y pedirles que los salmantinos se encuentren las sorpresas que están esperando al despertarse. También les ha hecho entrega de la llave mágica que abre todas las casas de la ciudad para su tarea de esta noche: "Están preparando la entrega de juguetes".

La recepción ha sido sucedida por el concierto de Chloe DeLaRosa en la Plaza Mayor de Salamanca. La exrepresentante de España en Eurovisión Junior ha hecho bailar a todos los presentes al ritmo de sus canciones, especialmene con 'Como la Lola', su mayor éxito.