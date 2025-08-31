“Riesgo de lesiones graves” al conducir este modelo de moto de esta conocida marca por un problema con el cigüeñal

El sistema de alerta rápida de la Unión Europea ‘Safety Gate’ alerta de “riesgo de lesiones graves” al conducir motocicletas de famosa marca Honda, debido a que, según FACUA, “puede apagarse el motor por un problema con el cigüeñal”.

Los modelos que se encuentran afectados por este problema son los referentes a las numeraciones SH125ADR/SH125AD2R y SH150ADR/SH125AD2R, e4*168/2013*00127*02, e4*168/2013*00128*01. Además, se señala que las motos han sido fabricadas en Japón.

Como se ha considerado que “no se cumple con el reglamento sobre la homologación y vigilancia del mercado de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos” se ha procedido a su retirada.