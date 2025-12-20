El centro de Salamanca ha vivido esta tarde una estampa más propia de una película de ciencia ficción que de un tradicional paseo navideño. Coincidiendo con el inicio del fin de semana previo a la Navidad, los pasacalles de robots LED organizados por el Ayuntamiento han tomado las calles, convirtiéndose en el principal foco de atención de salmantinos y visitantes.

Desde las seis de la tarde, la Plaza del Liceo se ha llenado de curiosos que esperaban el encendido de estas figuras futuristas. La iniciativa, diseñada para dinamizar el comercio local durante estas fechas clave, ha cumplido con creces su objetivo de atraer al público al corazón de la ciudad.

Los robots LED conquistan el centro de Salamanca

Un fenómeno viral en las calles

Lo que más ha llamado la atención en esta jornada ha sido la reacción de la gente. Lejos de ser un simple desfile, los robots se han visto envueltos en una nube de teléfonos móviles.

El desfile ha partido puntualmente de la Plaza del Liceo, siguiendo un itinerario que ha recorrido la calle Toro, Rector Lucena y la Plaza de los Bandos. Tras atravesar la calle Zamora, la comitiva ha vivido su momento álgido al entrar en la Plaza Mayor, para luego enfilar hacia Poeta Iglesias, Quintana y concluir en las inmediaciones de la Catedral, en la Plaza de Anaya.

Para aquellos que no hayan podido disfrutar del espectáculo hoy o que quieran repetir la experiencia, el Ayuntamiento recuerda que habrá una última oportunidad el próximo viernes 27 de diciembre, también a partir de las 18:00 horas, con el mismo recorrido previsto.