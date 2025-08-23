Rodri Navarro, el influencer con raíces en Endrinal de la Sierra que conquista TikTok con un tour muy personal

El influencer Rodri Navarro, conocido por su frescura y cercanía en redes sociales, ha vuelto a conectar con sus orígenes… y lo ha hecho a lo grande. A través de su perfil de TikTok, donde acumula miles de seguidores, ha compartido un vídeo muy especial en el que realiza un tour por Endrinal de la Sierra, el pueblo de su familia, en la provincia de Salamanca.

Lejos del postureo habitual, Rodri recorre con emoción la fuente del pueblo, la iglesia, el ayuntamiento y hasta la Plaza Mayor, donde confiesa que dio su primer beso. Un gesto íntimo que ha emocionado a muchos de sus seguidores, quienes han aplaudido su forma de poner en valor la vida rural y los recuerdos de infancia.

Pero ahí no se queda la cosa. También se ha grabado corriendo por las carreteras del pueblo, en plena naturaleza, mostrando los paisajes que marcaron su infancia.

Este sábado, además, ha subido contenido grabado en otro enclave único: el convento de San Esteban, donde ha rodado nuevos clips. Y no ha terminado ahí su ruta salmantina: en su cuenta de Instagram, Rodri compartió una fotografía en la Plaza Mayor de Salamanca junto a uno de sus amigos.

Rodri Navarro en la Plaza Mayor | Instagram Rodri Navarro

Con su naturalidad y su amor por sus raíces, Rodri Navarro demuestra que volver al pueblo también puede ser viral.