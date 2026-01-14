En rojo las reservas de sangre de los grupos A+, A-, 0+ y 0- en Castilla y León: "Si puedes donar, hazlo cuanto antes"

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl) ha lanzado un nuevo llamamiento urgente ante la preocupante situación de las reservas de sangre en la Comunidad. Según los últimos datos facilitados por el centro este miércoles, el déficit afecta ya a todos los grupos sanguíneos, situando la capacidad asistencial en un nivel de máxima alerta.

Actualmente, las reservas de los grupos A+, A-, 0+ y 0- se encuentran en nivel rojo. Esta situación obliga a los responsables sanitarios a solicitar a los ciudadanos que acudan a los puntos de donación de manera inmediata, instando a realizar el gesto "lo antes posible" para garantizar el suministro en los hospitales de la región.

Por su parte, los grupos B+, B-, AB+ y AB- permanecen en nivel naranja. Aunque la situación de estos últimos es ligeramente menos crítica, el Chemcyl insiste en la necesidad de que los donantes de estos grupos acudan a donar "en los próximos días" para evitar que las reservas caigan también a niveles mínimos.

"Urgente: las reservas de sangre están al límite", ha advertido el Centro a través de sus canales oficiales y redes sociales, subrayando que la falta de suministros afecta a todos los tipos. El mensaje es claro y directo para toda la ciudadanía: "Si puedes donar, hazlo cuanto antes".

Los interesados en colaborar pueden acudir a los puntos habituales de donación distribuidos por toda la geografía autonómica, incluyendo los centros fijos y las unidades móviles que recorren diariamente los municipios de la Comunidad.