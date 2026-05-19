El Rollo se llena de cultura con su Semana de las Artes Escénicas

La programación incluye música, teatro, danza, circo y actividades participativas que se desarrollarán en espacios como la Plaza de Trujillo y el Parque Picasso

El Rollo se llena de cultura con su Semana de las Artes Escénicas
El Rollo se llena de cultura con su Semana de las Artes Escénicas

El barrio salmantino de El Rollo volverá a convertirse en un gran espacio cultural abierto con la Semana de las Artes Escénicas 2026, una iniciativa que reunirá a más de 15 entidades sociales, juveniles y culturales, con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca.

La programación ofrecerá actividades gratuitas de música, teatro, danza, circo y propuestas participativas que se desarrollarán en distintos espacios del barrio como la Plaza de Trujillo, el CMI Trujillo o el Parque Picasso.

Entre las citas más destacadas figuran conciertos, espectáculos escénicos y la propuesta lírica “Ópera 3x1”, además de actividades comunitarias como los tradicionales Mayos de la Prospe.

Todas las actividades serán de acceso libre y gratuito hasta completar aforo. Desde el Consejo Social del Rollo destacan que esta iniciativa busca reforzar la cohesión social, la convivencia y la participación vecinal a través del arte y la cultura, consolidando el tejido asociativo del barrio.

También te puede interesar

Lo último

stats