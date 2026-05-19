El Rollo se llena de cultura con su Semana de las Artes Escénicas

El barrio salmantino de El Rollo volverá a convertirse en un gran espacio cultural abierto con la Semana de las Artes Escénicas 2026, una iniciativa que reunirá a más de 15 entidades sociales, juveniles y culturales, con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca.

La programación ofrecerá actividades gratuitas de música, teatro, danza, circo y propuestas participativas que se desarrollarán en distintos espacios del barrio como la Plaza de Trujillo, el CMI Trujillo o el Parque Picasso.

Entre las citas más destacadas figuran conciertos, espectáculos escénicos y la propuesta lírica “Ópera 3x1”, además de actividades comunitarias como los tradicionales Mayos de la Prospe.

Todas las actividades serán de acceso libre y gratuito hasta completar aforo. Desde el Consejo Social del Rollo destacan que esta iniciativa busca reforzar la cohesión social, la convivencia y la participación vecinal a través del arte y la cultura, consolidando el tejido asociativo del barrio.