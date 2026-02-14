El Rollo y Puente Ladrillo volverán a vibrar con su tradicional Carnaval asociativo

Los barrios de El Rollo y Puente Ladrillo se preparan para recuperar su esencia festiva los próximos días martes 17 y miércoles 18 de febrero. Estas dos jornadas, que cada año logran congregar a más de 2.000 personas, se han convertido en un símbolo de convivencia entre vecinos, asociaciones y entidades locales. Año tras año, el esfuerzo de los colectivos comunitarios transforma estas fechas en una muestra del sólido tejido asociativo y el compromiso social que define a esta zona de Salamanca, consolidando su Carnaval como una de las citas más auténticas y representativas del calendario local.

El programa arrancará con fuerza el martes 17 de febrero con la celebración del Gran Pasacalles de Carnaval. La comitiva partirá a las 16:15 horas desde la Casa de la Mujer "Clara Campoamor", iniciando un recorrido lleno de color que atravesará las principales calles del barrio. Comparsas, batucadas y diversos grupos disfrazados pondrán el ritmo a una tarde que culminará en la Plaza Trujillo. En este punto neurálgico se llevará a cabo la entrega de premios, acompañada de animación musical y el tradicional reparto de chocolate, reforzando el carácter familiar y participativo de la jornada.

Finalmente, el miércoles 18 de febrero tendrá lugar el broche de oro con el Entierro de la Sardina, una celebración que recrea de forma lúdica el final de las festividades. Las actividades se concentrarán en el entorno del Centro Municipal Integrado (CMI) Trujillo, donde se realizará un pasacalles por la plaza seguido del habitual responso y sesiones de animación musical. Con este acto simbólico, los vecinos no solo despiden el Carnaval, sino que mantienen viva una tradición que refuerza la identidad y el sentido de pertenencia de estos barrios.