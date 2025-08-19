La rotura de una tubería de fibrocemento en las inmediaciones de la plaza de La Glorieta sorprende a los salmantinos

Reventón junto a la rotonda de la plaza de Toros. Foto de archivo.
Una avería imprevista ha alterado la rutina en las inmediaciones de la plaza de la Glorieta a última hora de la tarde de este martes.

Una tubería de fibrocemento ha reventado, causando un escape de agua que ha obligado a los servicios técnicos a intervenir de urgencia.

Desde el primer momento, los operarios correspondientes se han movilizado hasta el lugar para trabajar en la zona y solucionar así el problema con la mayor brevedad posible.

A pesar de la rotura, las autoridades municipales han confirmado a este medio que ninguna vivienda ha resultado afectada.

Se espera que la situación se normalice en las próximas horas.

