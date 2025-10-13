La rotura de una tubería de fibrocemento llena de agua parte de la calle Venezuela

Una avería en una tubería de fibrocemento ha provocado la interrupción del suministro de agua en la calle Venezuela durante la tarde de este lunes.

El incidente, detectado pasadas las 19:00 horas, ha movilizado a los técnicos de Aqualia, que se encuentran trabajando en la zona para reparar la conducción afectada y restablecer el servicio lo antes posible; asimismo, estos, han tenido que limpiar la vía dada la cantidad de residuos que se encontraban en la misma.

La reposición, cabe recordar, puede prolongarse varias horas, por lo que se recomienda a los vecinos de la zona un uso responsable del agua almacenada.