Una ruta recorrerá Salamanca para mostrar la huella histórica de la solidaridad

El Ayuntamiento de Salamanca continúa impulsando actividades formativas para canalizar la creciente implicación de la ciudadanía en el voluntariado. Dentro de esta programación, el próximo 11 de abril se celebrará una nueva propuesta centrada en el ámbito cultural.

Bajo el título ‘La historia de la solidaridad por sus rincones’, la actividad arrancará a las 11:00 horas desde Monumenta Salmanticae y ofrecerá un recorrido por la ciudad para descubrir el papel de la solidaridad a lo largo del tiempo.

Según explican desde el Ayuntamiento de Salamanca la iniciativa propone una experiencia de voluntariado cultural que permitirá a los participantes conocer espacios, historias y momentos clave en los que la ayuda mutua y el compromiso social han sido protagonistas, conectando el pasado con el presente. El objetivo es poner en valor la importancia de construir comunidad desde lo local.

Las personas interesadas pueden inscribirse de forma presencial en el Centro Municipal Trujillo, así como a través de la web www.voluntariadosalamanca.com, por teléfono o mediante WhatsApp al 722 614 186.. Además, el Ayuntamiento mantiene abierta la Bolsa Municipal de Voluntariado para quienes deseen participar en futuras actividades.