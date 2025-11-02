Rutas científicas para descubrir la geología de la provincia de Salamanca en la Semana de la Ciencia

La ciencia saldrá a la calle en la provincia de Salamanca con una ruta geológica como parte de la XXV Semana de la Ciencia y la Innovación, una iniciativa de divulgación científica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) que se celebrará en toda España del 3 al 16 de noviembre de 2025.

Esta edición especial, que conmemora 25 años de acercamiento entre la comunidad investigadora y la ciudadanía, tiene como objetivo abrir las puertas de laboratorios, universidades y centros de investigación para mostrar cómo el conocimiento impulsa el progreso del país. Las actividades, de carácter gratuito, buscan difundir la labor esencial de los científicos, con una atención particular al público más joven.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) participará en esta celebración en 12 comunidades autónomas, incluyendo Castilla y León, con una programación diversa. Entre las actividades más destacadas a nivel territorial se encuentra la ruta científica centrada en la geología de la provincia de Salamanca. Esta propuesta permitirá a los asistentes explorar y comprender el patrimonio natural y la historia geológica de la región, una manera interactiva de vincular la ciencia con el entorno local. Otras rutas organizadas por el CSIC incluyen recorridos por el casco histórico de Santiago de Compostela para rastrear la huella de las mujeres en la ciudad o visitas al parque arqueológico de Segóbriga (Cuenca).

Además de las actividades en las comunidades autónomas, importantes centros nacionales como el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) también ofrecerán un nutrido programa.

El ISCIII, con actividades del 4 al 14 de noviembre en Madrid, centrará su oferta en la salud, incluyendo talleres prácticos sobre la calidad del aire, el análisis de dopaje en el deporte, y el día a día en un laboratorio de investigación biomédica y sanitaria del Centro Nacional de Microbiología. Los estudiantes podrán participar en un Escape Room sobre la evaluación de tecnologías sanitarias y aprender sobre el sistema inmunitario o las enfermedades transmitidas por insectos.

Por su parte, el CIEMAT abrirá sus puertas en Madrid con visitas guiadas a laboratorios punteros como el de Electromagnetismo aplicado, la Unidad de Innovación Biomédica o el Laboratorio Nacional de Fusión. Además, la exposición 'Los habitantes invisibles del aire' estará disponible durante toda la semana.

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha apoyado la Semana de la Ciencia con más de 65.000 euros, involucrando a dieciséis proyectos y trece Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) de universidades y centros de investigación de toda España.

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) también se suma a la celebración con conferencias en Alcobendas sobre los 100 años de la mecánica cuántica y un taller de Big Data. En A Coruña, ofrecerá el espectáculo teatral "Rube", que combina ingeniería y física.

Durante las dos semanas de noviembre, la ciudadanía tendrá la oportunidad de participar en conferencias, talleres, yincanas (como la de alimentación "buena, limpia y justa"), observaciones astronómicas y espectáculos, reafirmando el compromiso de España con la cultura científica.