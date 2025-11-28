Sacyl convocará 798 plazas para médicos y 864 para enfermería en 2026

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha anunciado este viernes en la reunión del a Mesa Sectorial que lanzará para el próximo año una convocatoria de casi 1.900 plazas destinadas a personal sanitario, de gestión y servicios.

En concreto se han anunciado 1.864 plazas de las que 798 corresponderán a especialidades de Medicina, mientras que 864 serán para enfermería - de estas 214 irán destinadas a enfermeros y enfermeras especialistas-.

Se trata de plazas que corresponden a la nueva oferta de empleo público de 2025, pero también de años anteriores. Sobre la primera de ellas, la del año en curso, se oferta 759 nuevas plazas: 328 licenciados especialistas, 329 plazas de enfermería, siete para titulados superiores de laboratorio de diagnóstico clínico, 50 para auxiliares administrativos y 45 para celadores. Además, y tal y como informa Sanidad, después e la publicación de la OPE se convocarán los procesos selectivos para la incorporación como personal fijo de los aspirantes seleccionados.

Las otras plazas que se suman a la convocatoria de 2026, son de ofertas anteriores a la de 2025 y de ellas 430 son para medicina familiar y comunitaria, 40 para pediatras y 535 para enfermería. Además, se añadirán 14 plazas de inspectores médicos, 11 de enfermeros subinspectores, 15 de gestión administrativa y 60 para la categoría de administrativo.

En la misma Mesa Sectorial la Gerencia ha asegurado que se harán la modificación de plantilla orgánica de Sacyl para crear las primeras 67 plazas de enfermero especialista en enfermería familiar y comunitaria: “Esta decisión supone una apuesta de la Consejería de Sanidad por la especialización de la enfermería y el reconocimiento que su valor aporta al sistema sanitario”.

Por último, la Gerencia ha anunciado la convocatoria de un concurso de traslado abierto y permanente para las categorías de técnico superior de nutrición y dietética, técnico de farmacia y licenciado especialista en laboratorio clínico -hasta la fecha no estaban incluidas-. A mayores también se ha informado del nuevo Plan de Formación que incluirá más de 2.500 actividades formativas.