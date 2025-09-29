Sacyl impulsa un plan integral de formación en cefaleas para acabar con el estigma de la migraña

Ángel Guerrero Peral, coordinador de la Unidad de Cefaleas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y profesor de la Universidad de Valladolid

Castilla y León ha puesto en marcha un plan integral de formación en cefaleas con el objetivo de optimizar el diagnóstico y tratamiento de la migraña y erradicar el estigma que aún rodea a esta enfermedad neurológica. El programa, que cuenta con el respaldo de la Consejería de Sanidad y el ICSCyl, busca llegar a todos los profesionales de Sacyl en la Comunidad.

El impulsor de la iniciativa, Ángel Guerrero Peral, coordinador de la Unidad de Cefaleas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y profesor de la UVa, explica que la migraña es la patología que más años de vida con discapacidad provoca en la población joven (entre los 20 y 55 años) a nivel mundial.

Los datos reflejan la magnitud del problema en España: la migraña afecta a un 20% de mujeres y un 8% de hombres. A pesar de que el 40% de los pacientes requeriría un tratamiento preventivo, apenas entre un 15% y un 20% lo recibe.

“Eso significa que tenemos una gran necesidad no cubierta. Y eso se traduce en más discapacidad, en más absentismo laboral y en más presentismo”, afirma Guerrero Peral. Esta pérdida de productividad laboral supone más de dos terceras partes del coste total de la migraña, un impacto que trasciende lo sanitario y afecta directamente a la economía y a la sociedad.

El objetivo final es que cada paciente reciba una atención adecuada a sus necesidades, en el momento justo y en cualquier nivel asistencial, con la meta de lograr "menos dolor y mayor calidad de vida".

El plan de formación quiere involucrar a todos los profesionales del sistema sanitario: neurólogos, médicos de Familia, personal de Urgencias y enfermería.

Una de las principales barreras a superar es el estigma. El experto subraya que el diagnóstico de la migraña es clínico y "muy sencillo" si se escucha al paciente (dolor pulsátil y recurrente, fotofobia, fonofobia, náuseas), pero la falta de un marcador biológico lleva a que, a veces, se traslade la idea de que "no es una enfermedad real".

La estrategia se articula en torno a tres ejes fundamentales para homogeneizar la atención y garantizar que "el paciente es el mismo, independientemente de si lo atiende Primaria, Urgencias o el hospital":

Coordinación entre niveles asistenciales: Garantizar que las soluciones sean consistentes en Primaria, Urgencias y el hospital, y que la derivación entre niveles sea oportuna. Atención personalizada: Adaptar el tratamiento a cada persona, teniendo en cuenta comorbilidades, estilo de vida, trabajo o sobrepeso. Detección de riesgos: Asegurar que el médico de Primaria sepa cuándo derivar, que el de Urgencias distinga una cefalea primaria de una secundaria y que todos manejen las señales de alarma que exigen medios diagnósticos para descartar patologías graves.

El plan combinará sesiones presenciales en las áreas de salud con actividades en streaming para facilitar la participación en toda la Comunidad, trasladando a todo el territorio el modelo de éxito que ya se aplica en las unidades de cefaleas de los hospitales de referencia.