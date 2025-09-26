SACYL lanza telemonitorización domiciliaria: un pilotaje en pacientes cardíacos para reducir ingresos

El Área de Atención Personalizada de la sanidad pública de Castilla y León (SACYL) está en marcha para diseñar, desarrollar y desplegar un modelo integral de prestación de servicios, tanto presenciales como virtuales, específicamente dirigido a pacientes crónicos que necesitan atención continua y sistemática. El objetivo central de estos proyectos es dotar a SACYL de una plataforma de telemedicina completa, con amplias capacidades de monitorización domiciliaria, que sea fácilmente utilizable tanto por pacientes como por profesionales sanitarios.

En una primera fase, esta telemonitorización se centrará en un pilotaje de tres meses dirigido a pacientes pluripatológicos con insuficiencia cardíaca y un alto riesgo de descompensación. Estos pacientes son seguidos habitualmente por las Unidades de Continuidad Asistencial (UCAS) hospitalarias. La elección de la insuficiencia cardíaca se debe a que es el proceso que genera el mayor número de ingresos hospitalarios en la Comunidad. Una vez finalizado y evaluado el pilotaje, la intención es extender el uso de estas nuevas plataformas a la mayor cantidad posible de pacientes crónicos que puedan beneficiarse de la monitorización remota.

La implementación de este sistema está fuertemente respaldada por la evidencia científica. La Estrategia de Atención al Paciente Crónico de Castilla y León incluye la telemonitorización en domicilio, y estudios demuestran que el uso de tecnologías IoMT (Internet de las Cosas Médicas) en pacientes con insuficiencia cardíaca puede disminuir hasta en un 15% la mortalidad y los ingresos, además de reducir hasta en un 43% los desplazamientos. La aceptación por parte de los usuarios es muy alta, con un 88% que acepta participar y la gran mayoría encontrando los dispositivos fáciles de manejar.

Para poder llevar a cabo esta ambiciosa transformación digital, se ha destinado una importante inversión de 4.277.471 euros para la ampliación de las infraestructuras en los Centros de Proceso de Datos Corporativos de la Gerencia Regional de Salud (ubicados en León y Valladolid). Esta inversión se desglosa en 2.313.133 euros para servidores de alta densidad (tipo BLADE) necesarios para la plataforma de telemonitorización; 1.211.307 euros para la infraestructura de almacenamiento de datos; y 753.031 euros para disponer de las herramientas que permitan la ejecución de aplicaciones en el ámbito de la Inteligencia Artificial (IA) y del aprendizaje automático. Este proyecto no solo mejorará la atención sanitaria, sino que también asegurará el cumplimiento de los requisitos nacionales de seguridad e interoperabilidad definidos en el Plan de Atención Digital Personalizada.