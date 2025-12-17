El SAE amenaza con movilizaciones si el nuevo Estatuto Marco no garantiza una clasificación profesional justa

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha lanzado un mensaje contundente al Ministerio de Sanidad de cara a la reforma del Estatuto Marco. La organización sindical exigirá que el documento definitivo recoja, de manera clara y sin ambigüedades, una clasificación profesional retribuida y justa que corresponda a los técnicos sanitarios de Grado Superior y Grado Medio. Según han advertido, esta es una línea roja en la negociación: de no ver reflejadas sus demandas, el sindicato adoptará las medidas de presión que considere necesarias para defender los derechos del colectivo.

Para el SAE, la actual negociación de la norma no es un trámite más, sino la única oportunidad real para que la Administración reconozca la implicación y entrega de estos profesionales. El sindicato sostiene que los técnicos son el pilar básico que garantiza una sanidad pública fuerte, eficiente y segura. Por ello, consideran imprescindible que su estatus administrativo y sus salarios se ajusten a la responsabilidad técnica que desempeñan diariamente en los centros sanitarios, evitando que sus reivindicaciones vuelvan a quedar en el olvido.

La tensión entre las partes tendrá un punto clave el próximo viernes, día en que los responsables del sindicato se reunirán con el Ministerio de Sanidad. En este encuentro, el SAE trasladará de primera mano sus principales exigencias y evaluará la disposición del Gobierno para desbloquear la situación. La organización busca compromisos firmes que pongan fin a lo que consideran una discriminación histórica en la clasificación de los técnicos dentro del sistema nacional de salud.

Finalmente, el sindicato aprovechará la reunión para pedir explicaciones sobre el estado de otros puntos críticos que afectan a las condiciones laborales del sector. Entre ellos, destaca la implementación de la jornada de 35 horas y los avances en materia de jubilación parcial y anticipada, temas que ya fueron tratados el pasado lunes en el Ámbito de Negociación. Con este movimiento, el SAE busca una respuesta integral que garantice no solo una mejora salarial, sino también un avance significativo en la calidad de vida y el bienestar de los técnicos sanitarios.