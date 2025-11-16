La Salamanca de 1936 llega a la pantalla: "Mientras dure la guerra" se emite en la 1

Karra Elejalde en su interpretación de Miguel de Unamuno Fotograma de un momento de 'Mientras dure la guerra'

Este domingo 16 de noviembre, la 1 emitirá en abierto la película “Mientras dure la guerra”, dirigida por Alejandro Amenábar. La cinta, estrenada en 2019, recrea los días clave de la vida del escritor y filósofo Miguel de Unamuno durante el inicio de la Guerra Civil española.

La historia arranca el 19 de julio de 1936, tras el golpe franquista, mostrando cómo Unamuno, inicialmente partidario del alzamiento, termina cuestionando su apoyo ante la violencia y la represión que observa. Uno de los momentos más icónicos de la película es la intervención de Unamuno en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, donde pronuncia la célebre frase: “¡Venceréis, pero no convenceréis!”.

El reparto está encabezado por Karra Elejalde en el papel de Unamuno y Eduard Fernández como el general Millán Astray. La película recibió quince nominaciones a los Premios Goya y se alzó con cinco galardones, consolidándose como una de las obras más destacadas de la filmografía reciente de Amenábar.