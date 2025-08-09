Salamanca entre las 34 provincias con aviso por altas temperaturas este sábado

La provincia de Salamanca estará en aviso por altas temperaturas este sábado, con máximas que podrían superar los 35 grados en algunas zonas. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el calor será el protagonista en gran parte del país, y 34 provincias, incluyendo la charra, se encuentran bajo aviso por este motivo.

Aunque el nivel de riesgo en Salamanca es menor que en otras provincias como Ávila, Valladolid o Zamora, que están en riesgo naranja con máximas de 40 grados, se espera que el calor sea notable. Las temperaturas mínimas también se mantendrán elevadas, superando los 20 grados en la mayoría del territorio. En concreto, las mínimas ascenderán de forma ligera a moderada en el norte peninsular.

El tiempo en Castilla y León será anticiclónico en general, con cielos poco nubosos o despejados. No obstante, por la tarde se prevé el desarrollo de nubosidad de evolución en el interior, con posibilidad de tormentas y chubascos en el sistema Ibérico, que podrían ser localmente fuertes.

A nivel nacional, la AEMET ha activado el riesgo rojo (extremo) en Gran Canaria, con máximas de 40 grados. Diecisiete provincias están en riesgo naranja por calor, con picos de 40 grados en Badajoz, Cáceres, Córdoba y Jaén.

En el resto del país, los vientos serán flojos, con predominio de la componente este en Baleares y la mitad oriental peninsular. El levante soplará en el Estrecho, y el alisio en Canarias.