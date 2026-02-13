Salamanca abre una convocatoria de bonos de taxi adaptado con hasta 240 euros por beneficiario
El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2026 y la cuantía podrá reducirse al 75% o al 50% en función de determinadas circunstancias fiscales
El Ayuntamiento de Salamanca ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas al transporte en taxi para personas con discapacidad y movilidad reducida, dotada con 38.000 euros.
La iniciativa está dirigida a personas con una discapacidad igual o superior al 33% que tengan graves dificultades de movilidad y no puedan utilizar el transporte público. La ayuda consiste en bonos para utilizar el servicio de taxi adaptado dentro del municipio y su entorno.
La cuantía máxima será de 240 euros por persona, con una subvención de hasta el 100%, que se abonará por adelantado una vez concedida. Este importe podrá reducirse al 75% o al 50% en función de si la persona beneficiaria dispone de exención del impuesto de vehículos o tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.
Para acceder a la ayuda es necesario estar empadronado en Salamanca o residir en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física, cumplir los requisitos económicos establecidos, no disponer de vehículo adaptado (o no poder usarlo por causa justificada) y estar al corriente de las obligaciones tributarias.
Las solicitudes pueden presentarse hasta el 31 de octubre de 2026, y la justificación de la ayuda deberá realizarse antes del 31 de enero de 2027. La convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca.
