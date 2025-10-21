Salamanca abre 'Las Llaves de la Ciudad' con 26 espacios únicos y un homenaje a Carmen Martín Gaite

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, acompañado por el concejal de Turismo, Ángel Fernández Silva, ha presentado este martes los detalles de la XVII edición del programa turístico Las Llaves de la Ciudad, una de las citas culturales más esperadas del calendario salmantino. El evento se desarrollará entre el sábado 25 de octubre y el domingo 21 de diciembre de 2025, con el objetivo de abrir al público espacios patrimoniales poco conocidos o habitualmente cerrados, de forma totalmente gratuita.

Bajo el lema “Abriendo antiguas portadas”, esta edición no solo invita a cruzar las puertas físicas de edificios históricos, sino también las simbólicas de la literatura que ha dado vida a Salamanca a lo largo de los siglos.

Carmen Martín Gaite, figura central del programa

En conmemoración del centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite, una de las grandes figuras de las letras españolas, el programa rendirá homenaje a su obra y su vínculo con Salamanca. La exposición “Caperucita en Manhattan y otros cuentos”, ubicada en el Centro Internacional del Español, contará con visitas guiadas que permitirán redescubrir a la autora de manera luminosa y cercana.

Además de Gaite, la ciudad celebra también su tradición literaria como cuna y escenario de obras emblemáticas como El Lazarillo de Tormes o La Celestina, y como hogar de escritores como Unamuno, Calderón de la Barca, Torres Villarroel o Juan Fernández.

26 espacios abiertos y múltiples novedades

Este año, el programa amplía su oferta con 26 espacios visitables, frente a los 18 de ediciones anteriores. Entre las nuevas incorporaciones destacan la Fonda Veracruz, el Centro Internacional del Español, el Museo del Comercio y la Industria, el Cementerio de San Carlos Borromeo, con la visita especial Ecos de una ciudad, y el ascenso a la espadaña de la Iglesia de San Martín, que ofrece una vista inédita del perfil urbano de Salamanca.

Además, vuelven a abrir sus puertas espacios emblemáticos como la Casa Museo Unamuno, el Colegio Mayor de Anaya y la Iglesia del Carmen de Abajo, que ya participaron en ediciones anteriores y que ahora regresan para seguir acercando el patrimonio local al público.

El acceso a todos estos espacios es totalmente gratuito, aunque en algunos casos será necesario realizar una reserva previa a través de la web oficial del programa: www.salamancaymas.es.

Visitas guiadas, teatralizadas y talleres familiares

Las visitas guiadas estarán disponibles en 18 espacios, como la Biblioteca Antigua de la Universidad, el DA2 Domus Artium 2002, el Museo Taurino, el Museo del Cerro de San Vicente, la Cueva de Salamanca, el Pozo de Nieve, entre otros.

También habrá visitas teatralizadas en lugares como la Iglesia de San Martín, el Colegio Mayor de Anaya, la Casa de Santa Teresa, la calle Veracruz, el Puente Romano o el Huerto de Calixto y Melibea. Estas actividades ofrecen una experiencia inmersiva que conecta a los visitantes con la historia viva de la ciudad.

Para el público familiar, el programa incluye talleres creativos como:taller de grabado en la Sala de Exposiciones Santo Domingo de la Cruz, taller de creación de ex libris en el Museo del Comercio e Industria y una partida simultánea de ajedrez el domingo 9 de noviembre en Monumenta Salmanticae

Pasaporte cultural y sorteo

Se mantiene el popular pasaporte de Las Llaves de la Ciudad. Aquellos que reúnan al menos 14 sellos de los espacios visitados podrán participar en un sorteo que permitirá acceder al Sancta Sanctorum de la Biblioteca Antigua de la Universidad de Salamanca, donde se custodian manuscritos e incunables de valor incalculable. Para participar, el pasaporte debe entregarse en Monumenta Salmanticae antes del 29 de diciembre de 2025.

Desde su inicio en 2008, Las Llaves de la Ciudad ha permitido que más de 145.000 personas accedan a rincones históricos que normalmente no forman parte de los circuitos turísticos convencionales. En palabras del alcalde, este programa permite “democratizar el acceso al patrimonio, despertar la curiosidad y acercar a salmantinos y visitantes a la riqueza menos visible de nuestra ciudad”.