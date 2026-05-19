Salamanca abre el plazo de inscripción para las primeras jornadas gratuitas del rocódromo de la Ciudad Deportiva Lazarillo de Tormes

El Ayuntamiento impulsa la escalada con las primeras jornadas gratuitas en el rocódromo de la Ciudad Deportiva Lazarillo de Tormes

Desde este martes, las personas que quieran adentrarse en el mundo de la escalada podrán inscribirse para asistir a las primeras jornadas de iniciación a la escalada en el rocódromo ‘boulder’ y semicubierto de la Ciudad Deportiva Lazarillo de Tormes. Estas actividades, que se llevarán a cabo los días 2 y 3 de junio, tienen objetivo de promover la actividad deportiva y hábitos de vida saludables.

Las inscripciones, que permanecerán abiertas hasta las 23:59 horas del 27 de mayo, deberán realizarse exclusivamente de forma telemática a través de un formulario habilitado por el Ayuntamiento de Salamanca.

La iniciativa, dirigida a personas mayores de 18 años y que forma parte de la programación de la sexta Semana Savia, será impartida por personal cualificado del Club Deportivo Federado B.612 ."Así, se ofrecerá una primera experiencia segura, guiada y accesible en dichas instalaciones municipales", apuntan desde la organización.

En cuanto a cada sesión, esta se llevará a cabo de 17:00 a 18:30 horas, lo que supone una duración de 1 hora y 25 minutos de actividad: "Este formato permite combinar explicaciones teóricas, prácticas supervisadas y tiempo suficiente para familiarizarse con el material y las técnicas básicas". A lo largo de las sesiones, los participantes aprenderán principios básicos de seguridad; gestión del riesgo en pared; técnicas de aseguramiento; progresión y movimientos básicos; y trabajo de confianza y control de caídas.

Cada turno contará con 16 plazas, adjudicándose por orden de inscripción, siendo la lista de admitidos publicada el próximo 29 de mayo en la sección de Deportes de la web municipal. En este sentido, la organización ruega que, en csso de no poder asisitir, la persona counique la bajaa antes del 2 de junio en el servicio de Deportes.