Salamanca abre el plazo para los nuevos Talleres Abiertos Temáticos para mayores de 60 años

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha una nueva edición de sus Talleres Abiertos Temáticos para el primer semestre del año, una iniciativa diseñada específicamente para personas mayores de 60 años. Este programa busca dinamizar la vida cotidiana de los ciudadanos veteranos, fomentando su participación en actividades formativas y de ocio. El objetivo central de la institución es promover el envejecimiento activo y ofrecer herramientas eficaces para combatir el aislamiento y la soledad no deseada en este sector de la población.

Las actividades se desarrollarán en los tres centros municipales de referencia: Juan de la Fuente, Tierra Charra y Trastormes. La oferta para este periodo incluye disciplinas variadas que van desde el ejercicio físico hasta la agilidad mental y las artes manuales. En concreto, los interesados podrán inscribirse en talleres de marcha nórdica, pilates, ajedrez, lectura y escritura creativa, así como en sesiones de arreglos básicos de costura y patchwork. Estas clases tendrán un carácter semanal y una duración de una hora y media cada una.

Para enriquecer la experiencia cultural de los participantes, la programación no se limita a los talleres técnicos. La oferta se completa con una sesión mensual de cine fórum y la proyección de un audiovisual de forma trimestral, creando espacios de debate y convivencia. De este modo, el consistorio busca que los centros de mayores no solo sean lugares de aprendizaje, sino también puntos de encuentro social y recreativo.

En cuanto a los requisitos de participación, es indispensable estar empadronado en la ciudad de Salamanca. El Ayuntamiento ha establecido que cada solicitante podrá realizar una única inscripción en un solo taller temático, eligiendo el centro municipal al que prefiera asistir. El plazo para formalizar las solicitudes se abrirá el próximo 12 de febrero en las tres sedes mencionadas y permanecerá vigente hasta que se completen las plazas disponibles en cada actividad.