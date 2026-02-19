Salamanca acoge el 4 de marzo el foro ‘La adaptación del voluntariado en la sociedad del cambio’

El Ayuntamiento de Salamanca celebrará el próximo 4 de marzo el Foro de Encuentro ‘La adaptación del voluntariado en la sociedad del cambio’, una iniciativa que tendrá lugar de 9:30 a 13:30 horas en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez 'El Charro'.

La cita se enmarca en la campaña ‘Latidos solidarios’, impulsada con motivo del Año Internacional de las Personas Voluntarias en 2026, y busca reforzar el papel del voluntariado en la ciudad, adaptándolo a las nuevas realidades sociales.

Organizado por la Agencia Municipal del Voluntariado, el foro se concibe como un espacio de encuentro, reflexión y trabajo colaborativo abierto a todas las personas interesadas en la acción solidaria. El objetivo es intercambiar experiencias, detectar necesidades comunes y elaborar propuestas que fortalezcan el tejido asociativo local, además de sensibilizar y fomentar la implicación ciudadana, especialmente entre la juventud.

La jornada contará con la ponencia de Begoña González Pérez, miembro de la junta directiva de la Plataforma de Voluntariado de España, quien abordará los retos actuales del voluntariado. Posteriormente, se desarrollará el diálogo participativo ‘La realidad del voluntariado actual’, con representantes de la Asociación de Vecinos ZOES, la Asociación Juvenil Prodesi y Aspace Salamanca.

El encuentro concluirá con el espacio ‘Una mirada al futuro’, en el que participará la Asociación Española Contra el Cáncer de Salamanca.

Esta actividad forma parte de un programa más amplio que se desarrollará hasta diciembre e incluye acciones de sensibilización en la calle, la iniciativa mensual ‘Historias con propósito’, un Encuentro Lúdico del Voluntariado, el concurso escolar ‘Escolares que inspiran. Acciones que transforman’ y la tradicional Gala de Reconocimiento al Voluntariado.