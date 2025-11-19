Salamanca acoge una exposición sobre los orígenes de la interpretación simultánea en los juicios de Núremberg

El Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) de Salamanca inaugura este jueves, 20 de noviembre, la exposición “Intérpretes de lenguas en torno a 1945: Ecos de la Historia”.

La muestra, que estará disponible hasta el 8 de febrero de 2026, se centra en el papel de los profesionales de la interpretación en uno de los momentos más cruciales de la historia: la invención y el primer gran uso de la interpretación simultánea durante los Juicios de Núremberg (1945-1946).

La exposición es una iniciativa del grupo de investigación Alfaqueque del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca (USAL). Está comisariada por los profesores Concha Otero Moreno (Universidad de Hildesheim) y Jesús Baigorri Jalón (USAL).

El gran reto de Núremberg

La interpretación de lenguas ha sido una actividad clave en la historia, desde figuras como Malintzin hasta los traductores de la Guerra Civil. Sin embargo, la exposición destaca cómo los Juicios de Núremberg supusieron un reto sin precedentes, ya que el tribunal debía garantizar que los reos escucharan el proceso en una lengua que pudieran comprender, manejando cuatro idiomas oficiales: inglés, francés, ruso y alemán.

La solución fue el uso pionero de la interpretación simultánea, que permitió al Tribunal juzgar a los nazis y sus colaboradores, y que la humanidad conociera las atrocidades cometidas.

La muestra rinde homenaje al equipo de intérpretes que sentaron las bases de una profesión que no ha dejado de crecer desde entonces. Además de la colaboración de la Fundación Yuste y la Colección de Anxo Fernández Ocampo, la exposición incluye documentos del propio CDMH procedentes del Archivo Personal de Mark Priceman, un miliciano del POUM que fue intérprete en Núremberg y en las Naciones Unidas.