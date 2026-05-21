Salamanca acoge una jornada para sensibilizar sobre la epilepsia en el entorno educativo

La Asociación de Personas con Epilepsia de Castilla y León (ASPECYL) y ASPACE Salamanca organizan este jueves, 21 de mayo, la jornada “Conocer la epilepsia nos hace iguales: epilepsia en el entorno educativo”, una iniciativa que se enmarca dentro de los actos conmemorativos del Día Nacional de la Epilepsia, que se celebra el próximo 24 de mayo.

El encuentro tendrá lugar a las 17:30 horas en el Aula Cultural Unicaja, situado en la Plaza de los Bandos, y está dirigido a familias, profesionales sanitarios, docentes, centros educativos, entidades sociales e instituciones interesadas en profundizar sobre la realidad de la epilepsia en el ámbito escolar.

La jornada nace con el objetivo de sensibilizar a la sociedad, ofrecer información rigurosa y proporcionar herramientas prácticas que ayuden a mejorar la convivencia y la inclusión de las personas con epilepsia dentro del entorno educativo. Además, busca fomentar una mayor comprensión de esta enfermedad neurológica y contribuir a eliminar prejuicios y estigmas todavía presentes en muchos ámbitos sociales.

Durante la sesión participarán especialistas en Neurología del Hospital Universitario de Salamanca, quienes compartirán conocimientos y recomendaciones sobre el abordaje de la epilepsia en niños y jóvenes, así como pautas de actuación ante posibles crisis epilépticas en el aula.