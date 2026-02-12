Salamanca acoge este jueves la inauguración de la escultura de Xu Hongfei y el encendido de los farolillos en la calle de Zamora

Salamanca continúa celebrando este jueves el Año Nuevo Chino con la inauguración de la nueva escultura de Xu Hongfei a las 11:00 horas en la Plaza Mayor. Los charros y turistas se encontrarán con una obra dedicada al Caballo de Fuego. Alcanza los tres metros de altura y se podrá contemplar hasta el domingo 1 de marzo.

Desde las 17:00 a las 18:30 horas, los pequeños de entre 7 y 12 años tendrán la oportunidad de participar en un taller de manualidades en la Torre de los Anaya. Hay un total de 40 plazas y la inscripción, totalmente gratuita, se realiza mandando un correo electrónico a salamanca@ciudaddecultura.org con el nombre, apellidos y edad del menor, así como con un teléfono de contacto.

El broche de oro al programa diseñado para este jueves lo pondrá el pasacalles organizado en colaboración con la Asociación Cantonesa de España. Será a las 19:00 horas e irá sucedido por el alumbrado de los farolillos chinos en la calle de Zamora. La decoración permanecerá hasta el 1 de marzo.