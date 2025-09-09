Salamanca acoge el lanzamiento de Stemia, un hub de inteligencia artificial que creará 250 empleos

Salamanca sigue consolidándose como un polo emergente de innovación tecnológica con la llegada de Stemia, una nueva empresa especializada en inteligencia artificial (IA), que ha iniciado oficialmente su actividad este martes en el Espacio de Innovación Tecnológica Tormes+. El acto de presentación ha contado con la participación del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien ha celebrado la apuesta por la ciudad para acoger un proyecto de esta envergadura.

Stemia es un ‘venture intelligence hub’ que combina el talento joven con el conocimiento experto en IA para ofrecer soluciones innovadoras a problemas reales de sectores clave como la salud, la energía, las finanzas o la logística. La empresa está liderada por Juan Manuel Barrionuevo, presidente ejecutivo de la corporación tecnológico-financiera Copernion.

“Salamanca ya no es una utopía tecnológica”

Durante el acto, el alcalde ha subrayado la importancia del ecosistema que se está consolidando en la ciudad y ha agradecido a Barrionuevo su apuesta por Salamanca, a pesar de no tener vínculos personales con la ciudad. “Eso demuestra que ha visto en Salamanca un entorno fértil para innovar y crecer”, señaló Carbayo.

El regidor ha afirmado que este tipo de proyectos son una prueba tangible del cambio que está experimentando la ciudad: “En Salamanca ya no nos tenemos que frotar los ojos para creer que lo que está ocurriendo no es una utopía. Es una realidad palpable y cuantificable”, ha remarcado.

El auge del empleo tecnológico en Salamanca

Los datos respaldan esta transformación. Según la Fundación Cotec, el empleo tecnológico en Salamanca ha crecido un 24% desde 2019, con 537 nuevos puestos solo en I+D. En 2024, el 4,1% del empleo total en la provincia ya era de perfil tecnológico, lo que equivale a 2.703 trabajadores, de los cuales más de la mitad (1.387) se concentran en el sector de la investigación y desarrollo.

Además, entre 2013 y 2024, Salamanca ha sido la provincia española que más ha incrementado la intensidad tecnológica de su mercado laboral, consolidándose como un referente emergente en innovación.

Stemia: IA centrada en humanos

En su intervención, Juan Manuel Barrionuevo, CEO de Stemia, explicó la filosofía que guía el proyecto: “No queremos entrenar a jóvenes para usar la IA, sino entrenar a la IA para trabajar con humanos”.

La empresa ha arrancado con la creación de una veintena de empleos, pero el objetivo es ambicioso: generar 250 puestos de trabajo en Salamanca en los próximos cinco años.

Barrionuevo destacó que Stemia cuenta con una estructura financiera sólida, apoyada por inversores como Copernion, alianzas con grandes tecnológicas y un modelo de negocio basado en productividad real y propiedad intelectual. Además, ya contempla su expansión a otras regiones.

Un paso más hacia la Salamanca Tech

El alcalde concluyó su intervención destacando que el ecosistema tecnológico de la ciudad sigue fortaleciéndose, en buena parte gracias al talento que se forma en las universidades locales y a la apuesta de empresas como Stemia. Este nuevo proyecto refuerza la visión de “Salamanca Tech”, una ciudad que ya compite en la primera línea de la innovación a nivel nacional.